Со следующего года семейная трансплантология будет вне закона - нардеп

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Если до конца года Верховная Рада Украины не отсрочит полноценный запуск трансплантологии, это поставит семейную трансплантацию органов, которая сейчас легальная, за пределы закона, а украинцам придется выезжать за границу, чтобы делать такие операции. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко.

"Семейная трансплантация, которая происходит сейчас и я знаю даже, что институт Шалимова за прошлый год выполнил около 100 операций. Такие трансплантации со следующего года будут вне закона", - сказала Сисоенко.



Она отметила, что в Украине есть 5000 человек, которые нуждаются в семейной трансплантации органов. Им придется ехать за границу, чтобы делать те операции, которые раньше можно было сделать в Украине.



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"То, что не заработает новый закон - это есть негативным последствием. 5000 лиц, нуждающихся в семейной трансплантации, они не получат трансплантацию за тем новым законом, где парламент работал длительное время, больше года. Мы формировали по европейским опытом, по европейским законами всю ту систему, которая вложена в этот большой системный закон и мы верили, что с первого января уже пять тысяч украинцев иметь возможность на получение трансплантации в Украине. Но со следующего года опять же будут вынуждены искать спасения в других государствах, в иностранных клиниках, как это происходит все это время", - сообщила Сисоенко.



Нардеп пояснила, что закон, который Верховная Рада Украины приняла в июне 2018 года, предусматривал разработку ряда нормативно-правовых актов, которые Кабинет Министров Украины и Министерство здравоохранения Украины не успело разработать. Соответственно, запуск новой системы трансплантации невозможен, а старая может оказаться под угрозой, потому, что новый закон отменяет старые нормы.



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"Сегодня у нас принят закон, которым с 1 января 2019 года должна запуститься новая система, которой де-факто нет, а де-юре с 1 января 2019 года приостанавливается действие того закона, который действует сейчас и который действовал много лет в нашем государстве. Поэтому родственные трансплантации, которые происходят сейчас еще по старому закону, они также будут вне законодательного урегулирования в следующем году. Потому что по новой системе те реципиенты, которые нуждаются в трансплантации, в том числе семейной трансплантации, они не попадают в реестр. Даже родственные доноры, которые есть, они не попадают в условия, которые требует новый закон: в реестр доноров, реципиентов и все остальное. Нет совсем системы информационной, которая непосредственно формировала работу всей системы трансплантации. Поэтому старый закон прекращает свое действие, а новый закон, который вступает де-юре, фактически не исполнен возможностями его применения", - сказала Сисоенко.



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины обошла своим вниманием внесении изменений в раздел VII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человека" о переносе срока введения в действия. Если же эти изменения не будут приняты, то с 1 января в Украине будут остановлены все операции по транспланатции.