В Украине появятся государственные центры по изучению украинского языка

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада Украины планирует строить учебные центры по изучению украинского языка. Соответствующие изменения в законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" внес парламентский комитет по вопросам культуры и духовности ко второму чтению. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщил председатель этого комитета, народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Будут строиться учебные центры по украинскому языку, это предусмотрено законом для тех, кто не знает украинского языка. То есть государство будет не только заставлять, но и помогать людям выучить язык", - сказал Княжицкий.



Он пояснил, что обеспечивать такое обучение должно будет Министерство образования Украины.



"Это будет решать комиссия Министерства образования, но они должны обеспечить обучение украинцев, которые хотят овладеть украинским языком, но не знают ее для составления тестов, если они не учили ее в школе или иностранцы, которые приехали, как это в любой стране происходит. По сути это образовательный центр для изучения языка", - отметил Княжицкий.



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Текст документа с внесенными поправками ко второму чтению пока отсутствует на сайте Верховной Рады Украины.



Как сообщал УНН, 4 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



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