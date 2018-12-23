Бесплатных скринингов молодоженов на TORCH-инфекции не будет: Минздрав считает их нецелесообразными

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство по вопросам здравоохранения считает нецелесообразным предложение правительства бесплатно проверять на TORCH-инфекцию лиц, подавших заявление о регистрации брака. Об этом Минздрав сообщил УНН в ответ на информационный запрос.

Отметим, что в мае в Минсоцполитики заявили, что во время подачи заявлений на регистрацию браков в ЗАГС молодые пары будут получать направление на добровольное и бесплатное обследование TORCH-инфекции.

Такой пилотный проект должен был заработать с 2019 года, о чем свидетельствует соответствующее постановление Кабмина (№ 427).

Вместе с тем, в Минздраве выступили против такого предложения правительства.

"Министерством проработан вопрос бесплатного проведения добровольного медицинского обследования лиц, подавших заявление о регистрации брака, в частности, на TORCH-инфекцию с целью предупреждения рождения детей с врожденными пороками развития.

По заключению обработки это мероприятие признано нецелесообразным, о чем было сообщено Министерство социальной политики Украины, как главного разработчика указанного постановления, с просьбой внесения соответствующих изменений. Также по этому вопросу было сообщено Кабинет министров Украины", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что сейчас готовятся изменения в постановление КМУ № 427, чтобы норму о бесплатном обследовании на TORCH-инфекцию заменить на "внедрение расширенного неонатального скрининга новорожденных в Украине с целью выявления новорожденных детей, имеющих врожденные или наследственные заболевания".

Напомним, в июне заместитель министра социальной политики Александра Чуркина подчеркивала важность внедрения бесплатных скринингов на TORCH-инфекцию.

Такая процедура уже даже была внесена в Государственную социальную программу "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка".