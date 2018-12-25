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Кандидаты в президенты должны будут предоставить сертификат про знание украинского

Кандидаты в президенты должны будут предоставить сертификат про знание украинского

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кандидатам в народные депутаты Украины не нужен будет сертификат, удостоверяющий знание украинского языка, однако кандидаты в президенты должны будут предоставить такой документ. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"К сожалению, депутаты не могут сдавать тесты во время баллотирования, потому что Конституция этого не предусматривает. Президент должен знать украинский язык, а у депутатов нет такого в Конституции. Но общаться безусловно только на украинском. Депутатам сертификат не нужен, Конституция этого не требует, но Президенту нужен", - сказал Княжицкий, отвечая на уточняющий вопрос, нужен ли будет сертификат кандидатам в президенты и народные депутаты Украины.

Он отметил, что в парламенте депутатам таки придется общаться на украинском.

"Во время выступлений все государственные чиновники обязаны общаться на украинском языке, а депутаты являются государственными чиновниками", - отметил Княжицкий.

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На вопрос можно ли будет лишить народного депутата мандата, если он в Верховной Раде общаться на другом языке, Княжицкий ответил, что это регулируется Конституцией.

"Те вещи, которые касаются лишения мандата или прав депутатов прописаны в Конституции. Они не регулируются законами, они регулируются Конституцией. Те вещи, которых в Конституции нет, регулируются законами", - сообщил нардеп.

Как сообщал УНН, в Украине появятся государственные центры по изучению украинского языка.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Президент, язык
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