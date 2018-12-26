Стало известно сколько получает следователь ГБР

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований в 2018 году составила 42700 грн. Такие данные предоставило ГБР в ответ на запрос УНН.

"Начисленная средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 42 700, 00 грн", - говорится в ответе.



Как сообщал УНН, следователи прокуратуры не смогли получить премии за декабрь из-за организационных вопросов с Кабинетом министров Украины.



Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали директора государственного предприятия Минобороны за получение неправомерной выгоды.



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