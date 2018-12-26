Эксклюзив: Политика
Среда, 26 декабря 2018, 08:55 • Сергей Савинцев • 4830
Стало известно сколько получает следователь ГБР
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований в 2018 году составила 42700 грн. Такие данные предоставило ГБР в ответ на запрос УНН.
"Начисленная средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 42 700, 00 грн", - говорится в ответе.
Как сообщал УНН, следователи прокуратуры не смогли получить премии за декабрь из-за организационных вопросов с Кабинетом министров Украины.
Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали директора государственного предприятия Минобороны за получение неправомерной выгоды.
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Источник: УНН