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Военное положение не повлияло на создание Министерства по делам ветеранов - Фриз

Военное положение не повлияло на создание Министерства по делам ветеранов - Фриз

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Введение и действие военного положения на протяжении последнего месяца не повлияли на процесс создания Министерства по делам ветеранов и его территориальных управлений. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Не повлиял. И не потому, что еще нет территориальных органов Министерства по делам ветеранов, а потому что он был применен достаточно профессионально и достаточно эффективно для военных, сделали слаживания при введении военного положения. А также для гражданских, которые могли почувствовать, что никакие их права и свободы при введении военного положения не были нарушены", - сказала Фриз, отвечая на вопрос, повлияло ли военное положение на формирование территориальных органов управления Министерства по делам ветеранов.

Как сообщал УНН, военное положение в Украине не продлено несмотря на то, что Россия не отвела силы и средства от украинской границы.

Напомним, Министерство по делам ветеранов начнет прием документов кандидатов в Общественный Совет до конца года.

Источник: УНН
Теги: Украина, ветераны, военное положение
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