Посольство Израиля не считает нужным отвечать Вятровичу на тезисы о Бандере

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Посольство Израиля в Украине не считает нужным отвечать на призыв директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича по обоснованию фактами предыдущего тезиса посла Израиля Джоэн Лиона про "непосредственное участие в ужасных антисемитских преступлениях" Степана Бандеры. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в посольстве.

"Посольство Израиля в Украине не считает нужным добавлять что-то предыдущей заявления и письму, направленному во Львовский областной совет", - заявили в дипучреждении, отвечая на вопрос о том, планирует ли посольство отвечать на тезисы директора украинского Института нацпамяти или в любой другой способ реагировать на решение Львовского областного совета.



Напомним, 11 декабря Львовский областной совет принял решение объявить 2019-й годом Степана Бандеры.



В ответ на это посол Израиля в Украине Джоэн Лион заявил, что шокирован решением Львовского областного совета объявить 2019 - годом Степана Бандеры.



"Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - заявил посол.



В свою очередь, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович выразил мнение о том, что тезис посла Израиля про "непосредственное участие в ужасных антисемитских преступлениях" Степана Бандеры требует обоснования.