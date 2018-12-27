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В Министерстве по делам ветеранов работает два человека

В Министерстве по делам ветеранов работает два человека

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство по делам ветеранов насчитывает два работника из 325 необходимых. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Два работника. Я и председатель совета ветеранов Владимир Лагода", - сказала Фриз.

Министр уточнила, что председатель совета ветеранов не имеет статуса госслужащего.

"Нет, он не государственный служащий. Он председатель совета консультативно-совещательного органа (при Министерстве - ред.)", - отметила Фриз.

Она также добавила, что Министерство подаст запрос, в котором укажет, что ведомству нужно 325 работников.

Как сообщал УНН, официальный сайт Министерства по делам ветеранов заработает в субботу.

Напомним, Министерство по делам ветеранов начнет прием документов кандидатов в Общественный Совет до конца года.

Источник: УНН
Теги: Украина, ветераны, министры, работа
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