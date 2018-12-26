Зарплата министра по делам ветеранов составляет чуть более 570 долларов

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Зарплата министра по делам ветеранов составляет около 16 000 грн, однако этих денег министр пока не видела. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Не знаю, еще не получала. Нам говорили 16 (тыс грн - ред.) должно быть у министров. Точно не знаю. Получу - скажу", - отметила Фриз.

Как сообщал УНН, официальный сайт Министерства по делам ветеранов заработает в субботу.



Напомним, Министерство по делам ветеранов начнет прием документов кандидатов в Общественный Совет до конца года.



Министерство планирует собрать инициативную группу по подготовке учредительного собрания до конца года, а именно до 29 декабря. Группа должна провести подготовку и прием документов в Общественный Совет, который в дальнейшем сможет работать над проектами и программами повышения уровня социальной защиты ветеранов. Таким образом общественность сможет участвовать в формировании и реализации государственной политики в сфере ветеранских дел и общественного контроля за их реализацией.

