Астролог сообщила, помогут ли звезды Украине в период выборов

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В следующем году президентские и парламентские выборы в Украине придутся на благоприятные с точки зрения астрологии периоды. Об этом сообщила доктор астропсихологии и интегративной психологи Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Выборы (и президентские, и парламентские – ред.) пройдут в благоприятные астрологические периоды, поэтому для Украины как для страны это очень хорошо. В период президентских выборов ожидается жесткая борьба между кандидатами. Она связана с тем, что старая система может не захотеть отдавать свои права новой прогрессивной силе, которая вполне может появиться в ближайшие месяцы на политической арене", - отметила астролог.



При этом она уточнила, что согласно астропрогнозу, выборы главы государства пройдут в два тура, в "прогрессивном" для страны направлении. В целом же для страны первая половина года будет более напряженной, тогда как вторая (с середины мая) будет характеризоваться большей стабильностью.



"Для Украины первые четыре-пять месяцев года будут достаточно напряженными. Это может быть связано с предвыборной кампанией, борьбой, которая в нашей стране проходит достаточно сложно, агрессивно. А вот со второй половины мая и до ноября 2019 года достаточно спокойный период народ Украины будет проживать, относительно стабильный. Конец года может раскрыть хорошие возможности для нашей страны в международном сотрудничестве", - отметила астролог.



По ее словам, успешными в Украине будут реформы в образовании, а также шаги в международной политике.



Напомним, наступающий 2019 год будет удачным для интеллектуальной и творческой работы, а также для заключения браков и рождения детей.



Наступающий год Свиньи по китайской традиции имеет символ плодородия.