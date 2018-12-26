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Астролог сообщила, помогут ли звезды Украине в период выборов

Астролог сообщила, помогут ли звезды Украине в период выборов

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В следующем году президентские и парламентские выборы в Украине придутся на благоприятные с точки зрения астрологии периоды. Об этом сообщила доктор астропсихологии и интегративной психологи Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Выборы (и президентские, и парламентские – ред.) пройдут в благоприятные астрологические периоды, поэтому для Украины как для страны это очень хорошо. В период президентских выборов ожидается жесткая борьба между кандидатами. Она связана с тем, что старая система может не захотеть отдавать свои права новой прогрессивной силе, которая вполне может появиться в ближайшие месяцы на политической арене", - отметила астролог.

При этом она уточнила, что согласно астропрогнозу, выборы главы государства пройдут в два тура, в "прогрессивном" для страны направлении. В целом же для страны первая половина года будет более напряженной, тогда как вторая (с середины мая) будет характеризоваться большей стабильностью.

"Для Украины первые четыре-пять месяцев года будут достаточно напряженными. Это может быть связано с предвыборной кампанией, борьбой, которая в нашей стране проходит достаточно сложно, агрессивно. А вот со второй половины мая и до ноября 2019 года достаточно спокойный период народ Украины будет проживать, относительно стабильный. Конец года может раскрыть хорошие возможности для нашей страны в международном сотрудничестве", - отметила астролог.

По ее словам, успешными в Украине будут реформы в образовании, а также шаги в международной политике.

Напомним, наступающий 2019 год будет удачным для интеллектуальной и творческой работы, а также для заключения браков и рождения детей.

Наступающий год Свиньи по китайской традиции имеет символ плодородия.

Источник: УНН
Теги: выборы, астрономия, Украина, прогнозы
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