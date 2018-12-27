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Уже 17 приходов УПЦ МП перешли к Православной Церкви Украины

Уже 17 приходов УПЦ МП перешли к Православной Церкви Украины

КИЕВ. 27 декабря. УНН. После Объединительного собора 17 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли к Православной Церкви Украины. Об этом корреспонденту сообщили УНН в информационном управлении ПЦУ.

"17 приходов. В основном это Западная Украина. Большинство этих 17 приходов - это приходы из Винницкой епархии, структуру которой возглавляет Митрополит Симеон. Многие священники ему сейчас показывают верность и переходят вместе с ним в Православную Церковь Украины", - сообщили в информационном управлении.

Водначас в ПЦУ отметили, что из Восточных и Южных областей переходов приходов пока не происходило.

Как сообщал УНН, первый тернопольский приход УПЦ МП перешол к поместной церкви.

Напомним, в поместной церкви присоединились 20 винницких приходов УПЦ МП.

Источник: УНН
Теги: Украина, религия, церковь
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