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ГБР потратило более 40 млн грн на зарплату

ГБР потратило более 40 млн грн на зарплату

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Государственное бюро расследований потратило на выплату заработной платы с начислениями 41 млн 302 тыс. грн. Такие данные указаны в официальном ответе ведомства на запрос УНН.

"По состоянию на 19 декабря 2018 года центральным аппаратом Государственного бюро расследований фактически израсходовано 55 707,2 тыс. грн, из которых: на заработную плату с начислениями - 41 302,9 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Кроме этого на приобретение инвентаря потрачено 8 млн 210 тыс. грн, на командировки - 202,8 тыс. грн, на оплату обучения специалистов охраны труда - 13,2 тыс. грн. Остальные средств была потрачена на оплату коммунальных и других услуг.

Как сообщили в ГБР, в общем из государственного бюджета Украины по состоянию на 19 декабря 2018 на нужды ведомства фактически выделено 651 млн 567 тыс. грн.

Как сообщал УНН, в Государственном бюро расследований работает 519 человек, из них 280 - это следователи.

Источник: УНН
Теги: зарплата, финансы, ГБР
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