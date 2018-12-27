ГБР потратило более 40 млн грн на зарплату

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Государственное бюро расследований потратило на выплату заработной платы с начислениями 41 млн 302 тыс. грн. Такие данные указаны в официальном ответе ведомства на запрос УНН.

"По состоянию на 19 декабря 2018 года центральным аппаратом Государственного бюро расследований фактически израсходовано 55 707,2 тыс. грн, из которых: на заработную плату с начислениями - 41 302,9 тыс. грн", - говорится в сообщении.



Кроме этого на приобретение инвентаря потрачено 8 млн 210 тыс. грн, на командировки - 202,8 тыс. грн, на оплату обучения специалистов охраны труда - 13,2 тыс. грн. Остальные средств была потрачена на оплату коммунальных и других услуг.



Как сообщили в ГБР, в общем из государственного бюджета Украины по состоянию на 19 декабря 2018 на нужды ведомства фактически выделено 651 млн 567 тыс. грн.



Как сообщал УНН, в Государственном бюро расследований работает 519 человек, из них 280 - это следователи.