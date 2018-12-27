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Украина еще не направила гумпомощь Йемену, Судану и Конго

Украина еще не направила гумпомощь Йемену, Судану и Конго

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина еще не направила гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго, потому что эти страны не прислали информацию о том, сколько и в какой именно помощи нуждаются. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли в ответе на информационный запрос УНН.

"В соответствии с Указом Президента Украины от 22 ноября 2018 №380 "О предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго "гуманитарная помощь не направлена в связи с тем, что в МИД не поступила необходимая информация от указанных стран ( вид и объем, пути и место доставки и реквизиты получателей), что в свою очередь лишает возможности ГСЧС предоставить в Минэкономразвития предложения по привлечению средств резервного фонда государственного бюджета", - говорится в ответе МЭРТ.

Напомним, в ноябре Президент заявил, что Украина предоставит гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго.

Источник: УНН
Теги: Украина, гуманитарная помощь, Йемен, Конго
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