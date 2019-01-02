Стало известно имя второго возможного кандидата в президенты Украины

КИЕВ. 2 января. УНН. Правозащитных из Броваров Владимир Ратуш может стать вторым кандидатом на пост Президента Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

"Владимир Ратуш. Он позиционирует себя как правозащитник из Броваров. Но насколько мне известно, у него в документах отсутствует, на момент сдачи (ред. - документов) банковский документ подтверждающий перевод залога на соответствующий счет", - сообщил Константин Хивренко.

По его словам лицо может считать себя кандидатом на пост президента только после того, как подаст все документы, внесет залог в размере 2,5 миллиона гривен и не позднее чем на 5 день после представления документов, ЦИК примет решение регистрировать или не регистрировать лицо как кандидата.



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Заявление в ЦИК Владимир Ратуш занес еще 31 декабря 2018 в 16:30, однако до сих пор не внес залога в размере 2,5 миллиона гривен.



Пока только два человека подало документы в Центральную избирательную комиссию. Первым документы для регистрации кандидатом в президенты подал самовыдвиженец Игорь Шевченко, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины.



Добавим, партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.



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После официальной регистрации кандидаты смогут вести агитацию, которая завершится к 00:00 29 марта 2019. Избирательная кампания продлится 90 дней. Голосование состоится 31 марта 2019. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 года.



Центризбирком утвердил календарный план до первого тура. Однако если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.



В таком случае ЦИК должен официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая 2019 года.



УНН сообщал, в ЦИК напомнили без каких документов не зарегистрируют кандидата на пост Президента Украины.