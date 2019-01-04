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Стал известный первый приход УПЦ МП, который в 2019 году перешел к ПЦУ

Стал известный первый приход УПЦ МП, который в 2019 году перешел к ПЦУ

КИЕВ. 4 января. УНН. Первым приходом украинской православной церкви Московского патриархата, который в 2019 году перешел к Православной Церкви Украины стала религиозная община села Охматов в Черкаской области, стало известно УНН.

Ранее община принадлежала к Уманской епархии УПЦ МП. 2 января 2019 года община вместе со священниками перешла к Православной Церкви Украины.

Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло более 30 приходов УПЦ МП.

15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Томос
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