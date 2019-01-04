Стал известный первый приход УПЦ МП, который в 2019 году перешел к ПЦУ

КИЕВ. 4 января. УНН. Первым приходом украинской православной церкви Московского патриархата, который в 2019 году перешел к Православной Церкви Украины стала религиозная община села Охматов в Черкаской области, стало известно УНН.

Ранее община принадлежала к Уманской епархии УПЦ МП. 2 января 2019 года община вместе со священниками перешла к Православной Церкви Украины.



Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло более 30 приходов УПЦ МП.



15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.