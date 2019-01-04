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Эксперт объяснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ

Эксперт объяснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ

КИЕВ. 4 января. УНН. Процесс перехода приходов от украинской православной церкви московского патриархата в Православную Церковь Украины имеет два измерения: церковный и юридический. Церковный уже сейчас начался, а для юридического перехода необходимо пройти соответствующую уставу прихода процедуру. Об этом журналисту УНН рассказал эксперт по религиоведению Дмитрий Горевой.

"Перейти с церковной точки зрения они могут и уже это делают: не помяни Онуфрия, не помяни Кирилла, а поминают Епифания. Но, чтобы закрепить это законодательно, нужно соблюдать все процедуры, чтобы ПЦУ была зарегистрирована. А насколько мне известно, еще не зарегистрирована религиозная организация Православная Церковь Украины, в которой могли бы юридически присоединяться локальные приходы", - сказал Горевой.

Он пояснил, что в каждом приходе есть устав, в котором прописана процедура, по которой принимается решение о переходе прихода в подчинение другой церкви.

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"В каждом приходе есть свой устав, как устав юридического лица. Они отличаются. Для приходских собраний и внесения изменений в устав где необходимые сборы всех прихожан, где это решает совет старейшин, где это решает священник - все это зависит от устава религиозной общины", - отметил Горевой.

При этом эксперт уточнил, что сам устав не может противоречить украинскому законодательству и в нем не могут быть прописаны нормы, которые противоречат законам Украины.

"Сам устав не должен противоречить законодательству. То есть нельзя в уставе написать, что разрешение на выход прихода дает епископ, потому что это противоречит законодательству: у нас каждый религиозный приход является независимым в организационно-юридических вопросах и от епархий, и от религиозных центров" , - пояснил Горевой.

Как сообщал УНН, 6 января Президент Украины Петр Порошенко, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии (Совместное отправления Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в Церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог" .

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, УПЦ МП, Автокефалия, Томос
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