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Руководство ГБР ежемесячно получает более 2 тыс. долл. помощи от государства

Руководство ГБР ежемесячно получает более 2 тыс. долл. помощи от государства

КИЕВ. 5 января. УНН. Директор, первый заместитель директора и заместитель директора Государственного бюро расследований ежемесячно получают более 60 тыс. грн денежной помощи от государства. Об этом стало известно из ответа ГБР на запрос УНН.

Директор ГБР Роман Труба в ноябре 2018 получил 66 075,00 грн денежной помощи, а в декабре 2018 - 66 107,09 грн материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в ноябре 2018 получила 61 670,00 грн - материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, а в декабре 2018 - 61 705,96 грн денежной помощи.

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Заместитель директора ГБР Александр Буряк в ноябре 2018 получил 61 670,00 грн материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, а в декабре 2018 - 61 706,82 грн денежной помощи.

В то же время, как отметили в ведомстве, выплата премий работникам ГБР не предусмотрена.

"Согласно закону Украины "О Государственном бюро расследований" выплата премий работникам Государственного бюро расследований не предусмотрена", - говорится в ответе.

Как сообщал УНН, в  2019 году на финансирование ГБР предусмотрено более миллиарда гривен.

Источник: УНН
Теги: государство, ГБР, финансирование
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