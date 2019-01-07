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Стало известно, сколько заработал директор ГБР за последние два месяца 2018 года

Стало известно, сколько заработал директор ГБР за последние два месяца 2018 года

Роман Труба

КИЕВ. 4 января. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в ноябре и декабре 2018 года олучил по более чем 132 тысячи грн, из которых половина – это денежная помощь от государства. Об этом стало известно из ответа ГБР на запрос корреспондента УНН.

"Директору Государственного бюро расследований Трубе Роману Михайловичу за ноябрь 2018 года начислено 132 734,47 грн (66 659,47 грн – заработная плата и 66 075,00 грн – денежная помощь). За декабрь 2018 года – 132 258,93 грн (66 151,84 грн – заработная плата и 66 107,09 грн – материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов)", – говорится в ответе.

Как сообщал УНН, ГБР потратило более 40 млн грн на зарплату.

В 2019 году на финансирование ГБР предусмотрено более миллиарда гривен.

Источник: УНН
Теги: зарплата, ГБР, Роман Труба
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