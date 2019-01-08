Настоятель храма УПЦ МП снял купол с церкви в знак протеста

КИЕВ. 8 января. УНН. Настоятель храма Александра Невского, который расположен на территории училища Департамента полиции охраны МВД в Виннице, снял купол с церкви после того, как руководство учебного заведения сообщило о расторжении договора аренды с церковной общиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ МП протоиерей Владимир Пучков в комментарии корреспонденту УНН.

"Община, которая при этом храме была зарегистрирована, имела в нем определенную собственность - вся утварь церковная, а также купол. Он устанавливался на средства общины. Поэтому, когда руководство училища поставило общину перед фактом, что она должна покинуть помещение, они, конечно, забрали с собой свою собственность, включая купол. Купол сняли, положили его на землю. Община просто забрала свое имущество, так как ее поставили перед фактом, что она должна покинуть помещение", - отметил протоиерей.

По его словам, расторжение договора аренды с церковной общиной состоялось в связи с тем, что она принадлежит к УПЦ МП, "на которую оказывается сейчас определенное давление".

При этом он добавил, что этот храм находился в школе полиции и действовал там по договору с 2005 года. Сейчас община ищет новое помещение для храма.

В то же время, в пресс-службе ПЦУ факт снятия купола подтвердили. "Он (настоятель храма Виктор Парандюк - ред.) считает, что надо купол снимать, когда ему лично за его политические взгляды указали на дверь, он из-за того церковь разбирает", - отметил руководитель пресс-службы Винницкой епархии Православной церкви Украины протодиакон Владислав Демченко.

Впрочем, такие действия полицию не заинтересовали. "Это не наша компетенция, мы не вмешиваемся в церковные дела. Сообщений по этому поводу не было", - отметили в секторе связей с общественностью ГУ НП в Винницкой области.

Напомним, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев отбросить призывы к разжиганию розни и молиться за единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь.

В Винницкой области жители села Сокиринцы обратилась к настоятелю храма протоиерею Виталию Дахновскому с предложением присоединиться к Православной церкви Украины, однако священник отказал в этом прихожанам.