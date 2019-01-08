После завершения военного положения в Украину не пустили около 800 россиян

КИЕВ. 8 января. УНН. После завершения действия военного положения на территорию Украины не пустили около 800 россиян. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С момента прекращения военного положения не пропустили около 800 граждан Российской Федерации", – отметил Слободян.

Ранее сообщалось, что после завершения действия военного положения на территории Украины не пустили более 700 россиян, из них более 160 – на новогодние праздники.

Как сообщал УНН, за время действия военного положения на территории Украины не пустили более 1600 россиян.

Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней. 26 декабря срок действия военного положения закончился.