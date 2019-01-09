В ПЦУ перешло около 50 приходов

КИЕВ. 9 января. УНН. В Православную Церковь Украины перешло около 50 приходов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-центре ПЦУ.

"Да, конечно, есть новые переходы. В частности, в Ровенской области после получения Томоса начали переходить приходы", - сообщили в ПЦУ.

На уточняющий вопрос о количестве приходов, которые перешли в ПЦУ, в пресс-центре ответили: "Примерно 50 приходов".

Как сообщал УНН, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий 5 января заявил, что количество приходов Украинской православной церкви Московского патриархата, решивших перейти в Православную Церковь Украины, превысило 40.

Парубий планирует в ближайшее время предложить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о юридических процедурах перехода церквей Московского патриархата в украинскую поместную Православную церковь.