Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 09 января 2019 13:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Беспилотник у военного арсенала даже не взлетел
Беспилотник у военного арсенала даже не взлетел
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14325
Версия для печати

В ПЦУ перешло около 50 приходов

В ПЦУ перешло около 50 приходов

КИЕВ. 9 января. УНН. В Православную Церковь Украины перешло около 50 приходов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-центре ПЦУ.

"Да, конечно, есть новые переходы. В частности, в Ровенской области после получения Томоса начали переходить приходы", - сообщили в ПЦУ.

На уточняющий вопрос о количестве приходов, которые перешли в ПЦУ, в пресс-центре ответили: "Примерно 50 приходов".

Как сообщал УНН, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий 5 января заявил, что количество приходов Украинской православной церкви Московского патриархата, решивших перейти в Православную Церковь Украины, превысило 40.

Парубий планирует в ближайшее время предложить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о юридических процедурах перехода церквей Московского патриархата в украинскую поместную Православную церковь.

Источник: УНН
Теги: церковь, Автокефалия, Томос
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.