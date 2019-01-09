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Томос будет находиться в надежных руках - ПЦУ

Томос будет находиться в надежных руках - ПЦУ

КИЕВ. 9 января. УНН. Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет находиться в надежных руках и не требует дополнительной охраны. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-центре ПЦУ.

"В заповеднике Софии Киевской есть своя охрана, сигнализация, там все выставлено, поэтому Томос в надежных руках", - сообщили в ПЦУ.

На уточняющий вопрос, будет у оригинала Томоса дополнительная государственная охрана в пресс-центре ответили: "Не думаю".

Как сообщал УНН, оригинал Томосу вернут в Стамбул, где состоится Синод Вселенского Патриархата. Все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят под Томосом свои подписи. И после этого Томос навсегда вернется в Украину.

Копия Томосу на греческом языке уже готова и имеет храниться в Трапезном храме Софии Киевской.

Источник: УНН
Теги: Автокефалия, Томос
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