Эксперт не исключает, что Томос может вернуться в Украину уже сегодня

КИЕВ. 9 января. УНН. Подписанный членами Священного синода Томос может вернуться в Украину уже сегодня. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"Никакой специальной процедуры (возвращения в Украину подписанной на Фанаре грамоты - ред.) нет, (Томос - ред.) может вернуться уже сегодня: чартером или рейсовым самолетом", - отметил религиовед.



В то же время в сообществе "Томос-2018", которая занималась освещением событий, связанных с предоставлением независимости УПЦ, сообщили, что процедура возврата Томоса в Украине может занять несколько дней.



"Все формальные требования к легитимности этого документа выполнено, и через несколько дней Томос будет доставлен в Киев", - отметили в сообществе.



Напомним, Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.



Копия Томоса об автокефалии Православной церкви Украины уже готова и должна храниться в Трапезном храме Софии Киевской.



По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.



Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.