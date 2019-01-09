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Эксперт не исключает, что Томос может вернуться в Украину уже сегодня

Эксперт не исключает, что Томос может вернуться в Украину уже сегодня

КИЕВ. 9 января. УНН. Подписанный членами Священного синода Томос может вернуться в Украину уже сегодня. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"Никакой специальной процедуры (возвращения в Украину подписанной на Фанаре грамоты - ред.) нет, (Томос - ред.) может вернуться уже сегодня: чартером или рейсовым самолетом", - отметил религиовед.

В то же время в сообществе "Томос-2018", которая занималась освещением событий, связанных с предоставлением независимости УПЦ, сообщили, что процедура возврата Томоса в Украине может занять несколько дней.

"Все формальные требования к легитимности этого документа выполнено, и через несколько дней Томос будет доставлен в Киев", - отметили в сообществе.

Напомним, Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Копия Томоса об автокефалии Православной церкви Украины уже готова и должна храниться в Трапезном храме Софии Киевской.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: Украина, Автокефалия, Томос
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