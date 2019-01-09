Точное количество людей, которые пришли посмотреть на Томос, неизвестна

КИЕВ. 9 января. УНН. Назвать точное количество людей, которые пришли посмотреть на Томос 7 января в трапезный храм Софии Киевской в Национальном заповеднике "София Киевская", не смогли. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе Национального заповедника "София Киевская".

"Мы не можем сказать точную цифру, потому что люди заходили бесплатно. Однако счет шел где-то на десятки тысяч посетителей", – сообщили в пресс-службе.

Также в Национальной полиции Киева и Службе государственной охраны Украины УНН сообщили, что не ведут статистику людей, которые пришли посмотреть 7 января на Томос об автокефалии поместной Православной церкви Украины.

Как сообщал УНН, 7 января в Софийском соборе в Киеве сотни людей пришли посмотреть на Томос об автокефалии поместной Православной церкви Украины.

Напомним, 5 января состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, Томос доставили в Украину.

Сегодня в Соборе Святой Софии состоялась праздничная литургия при участии Президента Украины Петра Порошенко и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, на которую в Софии Киевской привезли оригинал Томоса.

Отметим, что потом свиток Томоса повезли обратно в Стамбул – на Синод Вселенского Патриархата. Там Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. После этого Томос навсегда вернется в Украину.