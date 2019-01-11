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В МИД разъяснили украинцам в РФ порядок включения в списки избирателей

В МИД разъяснили украинцам в РФ порядок включения в списки избирателей

КИЕВ. 11 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз подчеркнуло, что пять избирательных участков по территории Российской Федерации было ликвидировано для обеспечения безопасности украинских граждан, и рассказало о порядке включения в списки избирателей. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ответ МИД на информационный запрос.

В министерстве напомнили, что, "с целью обеспечения безопасности граждан Украины, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Российской Федерации, и обеспечение их избирательных прав" и учитывая логистические факторы, границы ликвидированных заграничных избирательных участков отнесены:

  • при Посольстве Украины в Российской Федерации и при Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге в зарубежном избирательном участке при посольстве Украины в Финляндской Республике;
  • при Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону в зарубежном избирательном участке при посольстве Украины в Грузии;
  • при Консульстве Украины в Екатеринбурге и при Консульстве Украины в Новосибирске в зарубежном избирательном участке при посольстве Украины в Республике Казахстан.

"Вместе с тем, гражданам Украины, которые временно находятся в РФ и имеют паспорта гражданина Украины (т.н. "внутренний украинский паспорт"), рекомендуем голосовать по месту своей регистрации в Украине", - подчеркнули в дипведомством.

В МИД напомнили также, что украинцам, которые постоянно проживают или временно находятся за рубежом, необходимо заранее позаботиться о включении в списки избирателей на избирательных участках, на которых они планируют голосовать.

Узнать, включено ли избирателя в Государственный реестр избирателей, и проверить, правильно ли указаны в Государственном реестре личные данные избирателя можно с помощью онлайн сервиса "Личный кабинет избирателя" на странице "Государственный реестр избирателей". Для этого нужно зарегистрироваться в "Личном кабинете избирателя" и сделать соответствующий запрос.

Для удобства избирателей и их осведомленности о порядке включения в списки избирателей за рубежом разработана памятка - алгоритм действий избирателя с тремя шагами действий.

Шаг 1. Списки избирателей составляются на основе данных государственного реестра избирателей. Проверить включение в государственный реестр избирателей и избирательный адрес можно следующим образом:

  • через интернет (зарегистрировавшись в "личном кабинете")
  • в любой рабочий день прийти с загранпаспортом к заграничному дипломатическому учреждению Украины по месту жительства; подать письменный запрос относительно содержания собственных персональных данных в государственном реестре.

Шаг 2. Если данные и избирательный адрес правильные:

  • в день голосования прийти с загранпаспортом, временным удостоверением гражданина Украины на заграничный избирательный участок по собственной избирательной адресу.

Шаг 3. Если данные и избирательный адрес указан неверно:

  • обратиться лично или отправить по почте в зарубежную дипмиссию Украины по месту жительства для постановки на консульский учет;
  • лично подать в зарубежной дипмиссии Украины заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими указанные в нем сведения.

Как сообщал УНН, ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала адреса избирательных участков, где смогут проголосовать на выборах президента украинцы, проживающие на территории Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: выборы, МИД, Россия, Украина, Президент
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