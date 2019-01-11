Перед Объединительным собором УПЦ МП требовала от священников подтвердить верность

КИЕВ. 11 января. УНН. Накануне Объединительного собора во всех епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата состоялось собрание священнослужителей, где они подтверждали свою верность московскому патриархату. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил клирик трапезного храма Софии Киевской, священник Иван Сидор.

"Надо понимать, что перед проведением Объединительного собора во всех епархиях УПЦ Московского патриархата епископы собирали всех благочестивых, священников, они или подписывались, или просто говорили о том, что они остаются верными "истинной и каноничной церкви", - сказал отец Иван Сидор.

Как сообщал УНН, УПЦ МП лишила должностей трех священнослужителей, которые перешли к ПЦУ.