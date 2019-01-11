Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 11 января 2019 17:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Москве похитили фигуранта дела об убийстве Вороненкова
В Москве похитили фигуранта дела об убийстве Вороненкова
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3285
Версия для печати

Перед Объединительным собором УПЦ МП требовала от священников подтвердить верность

Перед Объединительным собором УПЦ МП требовала от священников подтвердить верность

Клирик трапезного храма Софии Киевской Иван Сидор

КИЕВ. 11 января. УНН. Накануне Объединительного собора во всех епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата состоялось собрание священнослужителей, где они подтверждали свою верность московскому патриархату. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил клирик трапезного храма Софии Киевской, священник Иван Сидор.

"Надо понимать, что перед проведением Объединительного собора во всех епархиях УПЦ Московского патриархата епископы собирали всех благочестивых, священников, они или подписывались, или просто говорили о том, что они остаются верными "истинной и каноничной церкви", - сказал отец Иван Сидор.

Как сообщал УНН, УПЦ МП лишила должностей трех священнослужителей, которые перешли к ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: церковь, УПЦ МП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.