В Москве похитили фигуранта дела об убийстве Вороненкова

КИЕВ. 11 января. УНН. В российской столице похитили Юрия Василенко, который является главным фигурантом дела об убийстве бывшего депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве похитили Юрия Василенко", - сообщил собеседник агентства.

В материалах расследования убийства Дениса Вороненкова сказано, что гражданин РФ Юрий Василенко жил в центре Киева в одном доме с Вороненковым и снимал квартиру для исполнителей убийства.

Отметим также, что он был внесен во всеукраинский розыск МВД, а также розыск Интерпола. На данный момент Юрий Василенко в розыске не состоит.

Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.

13 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мая 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые сейчас скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.