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К ПЦУ уже перешли более 60 приходов в Украине

К ПЦУ уже перешли более 60 приходов в Украине

КИЕВ. 14 января. УНН. К поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) пока перешла уже 61 приход по всей Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ПЦУ.

Так, во вновь Православной церкви перешли 2 кафедральные соборы (Спасо-Преображенский собор в г. Винница и Николаева-Успенский собор в Коломне).

Кроме того, в состав поместной церкви также вошли 59 приходских храмов. Лидером этого процесса сейчас является Винницкая область, где о переходе объявил уже 21 приход. В Хмельницкой области таких храмов 8, во Львовской - 6, по 5 - в Черкасской и Волынской.

Напомним, Винницкая область занимает первое место в Украине по количеству приходов, которые присоединились к новой Православной церкви Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время богослужения по случаю получения Томоса о автокефалию в Виннице.

12 января стало известно, что община Свято-Николаевского храма села Ворсовка Малинского района Житомирской области приняла решение о переходе с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церкви Украины.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.

Днем ранее Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальной поместной Православной Церкви Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Автокефалия, Томос
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