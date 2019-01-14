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На заседании Военного комитета НАТО ожидается участие главы Генштаба Украины

На заседании Военного комитета НАТО ожидается участие главы Генштаба Украины

Главы Генштабов Вооруженных сил Канады и Украины Джонатан Ванс і Виктор Муженко, архив

КИЕВ. 14 января. УНН. На этой неделе в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, в котором ожидается участие главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Об этом УНН рассказали в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

"15-16 января 2019 года в штаб-квартире альянса состоится очередное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Развитие ситуации безопасности в евроатлантическом регионе, состояние выполнения решений предыдущих саммитов НАТО по реагированию на растущую агрессивность России, а также ситуация на Ближнем Востоке составляет основу повестки дня встречи высших военных руководителей Альянса ", - рассказали в миссии.

По информации дипломатов, ожидается, что участие в мероприятии примет генерал армии Украины Виктор Муженко, который возглавляет Генштаб ВСУ.

Кроме того, по словам собеседницы, в рамках сессии планируется проведение совместного с партнерами заседания о результатах деятельности Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Как сообщал УНН, в НАТО положительно отметили достижения Украины по подготовке сержантского корпуса.

Напомним, Украина получила от НАТО наивысшую оценку за выполнение годовой нацпрограммы.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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