Более 300 украинских миротворцев находятся в международных операциях

КИЕВ. 14 января. УНН. Сейчас ВС Украины принимают участие в 8-ми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей. Общее количество миротворцев 325. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины.

"Общее количество миротворцев составляет 325, погибло в ходе выполнения международных операций 3 украинца. С 1998 года в Республике Молдова находится 10 украинских военнослужащих. С 2016 года в Демократической Республике Конго находится 250 украинских военнослужащих. С 2003 года в Республике Сербия находится 40 украинских военнослужащих, из них погибли два человека. с 2000 года в миссии ООН в Косово в Республике Сербия находится 2 украинских военнослужащих. с 2012 года в Республике Южный Судан находится 4 украинских военнослужащих. С 2013 года в Республике Кипр находится 2 украинских военнослужащих. С 2012 года в районе Абьей находится 6 украинских военнослужащих. С 2015 года в Исламской Республике Афганистан находится 11 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные вертолетчики провели медицинскую эвакуацию миротворца Республики Малави, который 16 суток самостоятельно выживал в джунглях Конго. В ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением и в результате чего оказался одиноким среди джунглей.