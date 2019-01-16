Нардепы будут изучать вопрос относительно вероятного шпионажа с помощью гаджетов Huawei

КИЕВ. 16 января. УНН. Народные депутаты Украины будут изучать информацию о возможном сборе и передаче информации службам разведки Китая с помощью продукции компании Huawei. Только после исследования проблематики, тщательного изучения, можно будет принимать соответствующие решения и рассматривать возможность введения санкции. Об этом в эксклюзивных комментариях журналисту УНН сообщил ряд народных избранников, комментируя ситуацию, которая возникла вокруг китайской компании в ряде стран, из-за подозрений в причастности сотрудников китайской разведки.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук сообщил, если продукция данной компании будет нести угрозу национальным интересам, то можно будет вводить санкции.



"Этот вопрос требует изучения и принятия соответствующего решения. Надо изучить, если оно будет нести угрозу национальным интересам или будет нарушать действующее законодательство, то тогда можно вводить определенные санкции", - сказал Тетерев.



В то же время он отметил, что такое решение требует тщательного изучения, ведь распространение информации о промышленном шпионаже компании Huawei может оказаться информационной кампанией конкурентов Huawei.



Нардеп также сообщил, что комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны пока этот вопрос не рассматривал.



"Нет, мы занимаемся повесткой дня, которая у нас запланирована и в качестве срочных вопросов, это вопрос не выносился на рассмотрение", - сказал Тетерук.



Секретарь комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко сообщил, что будет изучать этот вопрос.



"Будем изучать этот вопрос. Пока, никаких решений не было. Я сегодня этот вопрос изучу", - сказал Геращенко.



Зато народный депутат Украины Александр Бригинец отметил, что запрет использования смартфонов Huawei в государственных структурах других стран - это звоночек для начала работы украинских экспертов в этом вопросе.



"Я считаю, что в таких случаях, когда есть аналогичные решения в других странах, надо внимательно изучить нашим экспертам и сделать свои выводы", - сказал Бригинец.



Он также добавил, что изучит этот вопрос и, если для этого достаточно оснований, инициирует экспертную оценку с предоставлением заключений, которые могут стать основанием для принятия решения.



"Я попробую сам поизучать информацию на уровне средств массовой информации, отследить как это происходит и тогда, возможно, на основе этого предложу экспертам в этой области предоставить мне какие-то выводы, которые были бы основанием для принятия какого-то решения, если для такого решения нужно решение Верховной Рады", - уточнил Бригинец.



Как сообщал УНН, агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой. Один из них оказался директором в польском отделе концерна Huawei.



Ранее сообщалось, что британский министр обороны Гэвин Уильямсон серьезно обеспокоен привлечением китайской телекоммуникационной компании Huawei в развертывании сети стандарта 5G в Великобритании.



Представители правительства США ранее убеждали свои страны-союзники не использовать оборудование китайской компании Huawei Technologies через угрозу кибератак.