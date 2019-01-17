РФ с задержкой пропускает корабли в Азовском море

КИЕВ. 17 января. УНН. Сейчас Российская Федерация пропускает корабли, следующие в украинские порты на Азовском море, однако это происходит с задержкой. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"На данный момент существенных осложнений в движении кораблей нет. Российская Федерация с задержкой, но пропускает корабли, следующие в украинские порты на Азовском море", - отметил Слободян.



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Напомним, по данным дистанционного зондирования проведенного мониторинга района Керченского пролива в период с 25 по 27 ноября 2018 года обнаружено чрезвычайно большое скопление кораблей. В частности, в период с 25 по 27 ноября количество кораблей в Керченском проливе и вблизи него увеличилось более чем 2,5 раза - с 167 до 421 корабля.