В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Пентагоне пока не заключали никаких новых сделок с Украиной о приобретении дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, но не исключили возможность совершения такой сделки. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в управлении по связям с общественностью Канцелярии министра обороны США.

"Мы продолжаем оценивать конкретные потребности украинских Вооруженных сил в сотрудничестве с правительством Украины и нашими партнерами в рамках процесса создания Многонационального объединенного координационного комитета (Multinational Joint Commission)", - отметили в управлении.



В министерстве так же подчеркнули, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке Украины с помощью надежных программ обучения, снабжения оборудованием и всяческих консультаций.



"Что же касается потенциальной сделки по международным военным продажам США Украине дополнительных систем Javelin, нам пока нечего сообщать. Если будет достигнута новая сделка, мои коллеги из Государственного департамента США могут предоставить любую дополнительную информацию, как только Конгресс США будет уведомлен", - сообщил представитель Пентагона.



В то же время в ведомстве напомнили о прошлогодней сделке США с Украиной о приобретении установок.



Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке в США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.