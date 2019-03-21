В МИД высказались о возможности назначения спецпредставителя ЕС в Украине

КИЕВ. 21 марта. УНН. Рекомендации Европейского парламента о назначении спецпредставителя Евросоюза по Украине теперь являются предметом консультаций сторон. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, в ответ на запрос о возможном введении должности специального представителя ЕС по Украине в МИД сообщили, что "упомянутый вопрос сейчас является предметом консультаций".

В министерстве отметили, что, по определению, спецпредставитель ЕС должен поддерживать деятельность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в конфликтных регионах и странах, которые представляют особый интерес для Евросоюза.

В своем запросе УНН также поинтересовался у министерства, кого в ведомстве хотели бы видеть на указанной должности.

"Информируем, что 28 февраля с.г. делегация Европейского Союза при ООН в Женеве сообщила о назначении с 1 марта 2019 года специальным представителем ЕС по правам человека Эмона Гилмора, бывшего вице-премьера и министра иностранных дел Ирландии. В этом контексте украинская сторона намерена в ближайшее время встретиться с Гилмором для обсуждения необходимости формирования письменного обращения в РФ с требованиями освобождения незаконно захваченных украинских граждан, подготовки отдельного тематического доклада относительно украинских политических заключенных в РФ, а также обсуждения возможности организации его визита в Украину", - отметили дипломаты.

Напомним, 13 марта Европейский парламент на пленарном заседании рекомендовал Раде, Комиссии и Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности назначить спецпредставителя Евросоюза по Украине.