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Приговор Грибу: решения будут оспаривать материалы передадут в ЕСПЧ

Приговор Грибу: решения будут оспаривать материалы передадут в ЕСПЧ

Павел Гриб

КИЕВ. 22 марта. УНН. Защита будет обжаловать приговор Павлу грибы в России, а также судиться по применению к украинскому политзаключенного мер физического воздействия следователями. Об этом в комментарии УНН сообщил отец Павла, Игорь Гриб.

На вопрос о том, действительно ли сегодня суд в Ростове-на-Дону признал виновным украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Игорь Гриб ответил "да".

"Суд сегодня только вынес приговор. В обязательном порядке будет подана апелляция, будут задействованы все правовые механизмы", - сказал отец.

По его словам, апелляция со стороны защиты Павла будет представлена только в России.

"Будем подавать также иски на те проверки на те заявления, которые были сделаны Павлом и адвокатом относительно его избиения, о том, что не было проведено соответствующих действий по проверке, и (будем подавать - ред.) материалы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - заявил он.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонение к теракта" украинская политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, ЕСПЧ, Украина, политзаключенные, приговор, Павел Гриб
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