За три дня до выборов опубликуют результаты опроса относительно электоральных предпочтений

КИЕВ. 26 марта. УНН. За три дня до выборов президента Украины еще опубликуют результаты социологического опроса относительно электоральных предпочтений. Об этом корреспонденту сообщили УНН в фонде "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"Будут результаты опроса 28 марта", - отметили в фонде.

При этом в организации уточнили, что анонс и непосредственно результаты опроса электронных предпочтений будут опубликованы на сайте и в соцсетях фонда.



Напомним, в день первого тура президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019, Национальный экзит-пол будут проводить на выходе из избирательных участков три социологические центры.



Организаторы проекта "Национальный экзит-пол-2019" обратятся с официальным заявлением в Министерство внутренних дел по защите интервьюеров во время проведения опроса на выборах 31 марта.