Регистрация | Вход |
USD: 26,89 -0,0718  EUR: 30,45 -0,0193 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 марта 2019 12:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Взрыв газа в доме на Голосеево: две семьи до сих пор остаются без жилья
Взрыв газа в доме на Голосеево: две семьи до сих пор остаются без жилья
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7620
Версия для печати

За три дня до выборов опубликуют результаты опроса относительно электоральных предпочтений

За три дня до выборов опубликуют результаты опроса относительно электоральных предпочтений

КИЕВ. 26 марта. УНН. За три дня до выборов президента Украины еще опубликуют результаты социологического опроса относительно электоральных предпочтений. Об этом корреспонденту сообщили УНН в фонде "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"Будут результаты опроса 28 марта", - отметили в фонде.

При этом в организации уточнили, что анонс и непосредственно результаты опроса электронных предпочтений будут опубликованы на сайте и в соцсетях фонда.

Напомним, в день первого тура президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019, Национальный экзит-пол будут проводить на выходе из избирательных участков три социологические центры.

Организаторы проекта "Национальный экзит-пол-2019" обратятся с официальным заявлением в Министерство внутренних дел по защите интервьюеров во время проведения опроса на выборах 31 марта.

Источник: УНН
Теги: выборы, опрос, Украина, Президент, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.