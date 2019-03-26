Судебное заседание в отношении экс-главы КГГА Попова не состоялось

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня судебное заседание по рассмотрению уголовного производства экс-главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова не состоялось из-за командировки одного из судей. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Шевченковского районного суда Киева.

"(Сегодня в Шевченковском районном суде Киева судебное заседание в отношении экс-главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова - ред.) не состоялось в связи с тем, что один из судей, который в коллегии, в командировке", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что дата следующего заседания пока не известна.

Напомним, суд приступил к рассмотрению по существу уголовного производства в отношении Попова 23 марта 2015 года.

Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.

В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).