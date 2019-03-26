Регистрация | Вход |
USD: 26,89 -0,0718  EUR: 30,45 -0,0193 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 марта 2019 20:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ПЦУ пока не поднимают вопрос канонизации
В ПЦУ пока не поднимают вопрос канонизации
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5310
Версия для печати

Судебное заседание в отношении экс-главы КГГА Попова не состоялось

Судебное заседание в отношении экс-главы КГГА Попова не состоялось

Александр Попов

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня судебное заседание по рассмотрению уголовного производства экс-главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова не состоялось из-за командировки одного из судей. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Шевченковского районного суда Киева.

"(Сегодня в Шевченковском районном суде Киева судебное заседание в отношении экс-главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова - ред.) не состоялось в связи с тем, что один из судей, который в коллегии, в командировке", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что дата следующего заседания пока не известна.

Напомним, суд приступил к рассмотрению по существу уголовного производства в отношении Попова 23 марта 2015 года.

Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.

В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, КГГА
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.