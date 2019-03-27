Перевозить домашних любимцев в ЕС станет проще - Госпотребслужба

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине может заработать Реестр домашних и диких животных. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины. Запуск Реестра решит ряд проблем отрасли животноводства. Об этом УНН рассказали в Госпотребслужбе.

По мнению контролеров, надлежащий учет животных улучшит эпизоотической ситуации в стране. При наличии Реестра контролировать перемещение животных и осуществлять ветеринарно-санитарные мероприятия с ними будет проще.

Если Реестр будет создан - бороться с общими для человека и животных заболеваниями будет легче, говорят контролеры. Речь идет о такой смертельной болезни, как бешенство.

Кроме того, наличие Реестра упростит поиск владельцев потерянных, утерянных и брошенных собак и кошек, благодаря наличию уникального идентификационного номера у животного, объясняют в службе.

Кроме того, будет решена проблема безнадзорных животных.

"Ведущие международные организации, как межправительственные (например, Всемирная организация здравоохранения животных, членом которой является Украина и которая сегодня является ответственной по разработке стандартов благополучия животных), так и неправительственные (например, Всемирное общество защиты животных), выделяют идентификации и регистрации домашних животных и воспитания ответственного владельца домашнего животного как составляющие, необходимые для комплексного решения вопроса регулирования численности бездомных (бродячих) животных", - объясняют в службе.

Единая база данных домашних и диких животных упростит процедуру перевозки домашних любимцев в страны Европейского союза, объясняют в Госпотребслужбе.

"Требованиями Европейского союза предусмотрена обязательная идентификация животных стандартизированными электронными чипами", - говорят контролеры.

Напомним, в Единый государственный реестр животных попадут домашние и дикие животных, имеющие ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.