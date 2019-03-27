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В Крыму место голосования изменили около 5 тысяч человек

В Крыму место голосования изменили около 5 тысяч человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. С Автономной Республики Крым и города Севастополя место голосования изменили около 5000 человек. Об этом журналисту УНН сообщила правозащитница Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Дарья Свиридова.

По словам Свиридовой, люди из этих территориальных единиц часто обращаются в союз за консультациями, как можно реализовать свое право голоса.

"В целом, по официальной информации ЦИК, из Крыма и города Севастополя зарегистрировали изменении избирательного адреса на другую область в подконтрольной Украине почти 5000 человек, это по состоянию на вчерашний день", - отметила Свиридова.

По ее словам, это небольшой процент из всех избирателей.

"Если учесть, что избирателей в Крыму примерно полтора миллиона, то это - до 3-4% избирателей. Однако, это все равно неплохо, учитывая 5 лет оккупации и то, что власти все сложнее поддерживать связи с оккупированной территорией", - добавила Свиридова.

Напомним, председатель ЦИК сообщила, сколько избирателей изменили место голосования.

Источник: УНН
Теги: выборы, Крым, крымские татары, голосование, Президент
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