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На границе с ЕС не ожидают существенного осложнения движения перед выборами

На границе с ЕС не ожидают существенного осложнения движения перед выборами

КИЕВ. 28 марта. УНН. На пунктах пропуска с Европейским Союзом не ожидают серьезных осложнений движения перед выборами. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Украинцы, которые работают за рубежом, в странах Европейского Союза, имеют возможность проголосовать при консульских учреждениях и посольствах, поэтому серьезного увеличения количества граждан Украины, которые будут возвращаться с целью голосования, мы не ожидаем", - отметил Слободян.

Он добавил, что на выходных количество людей, пересекающих границу, всегда растет. Сейчас идет плановая работа, серьезных осложнений на пунктах пропуска с Европейским Союзом, по словам Слободяна, нет.

Напомним, ЦИК передала на зарубежные избирательные участки более 420 тысяч бюллетеней.

Как сообщал УНН, за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, граница, пограничники
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