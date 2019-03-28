На границе с ЕС не ожидают существенного осложнения движения перед выборами

КИЕВ. 28 марта. УНН. На пунктах пропуска с Европейским Союзом не ожидают серьезных осложнений движения перед выборами. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Украинцы, которые работают за рубежом, в странах Европейского Союза, имеют возможность проголосовать при консульских учреждениях и посольствах, поэтому серьезного увеличения количества граждан Украины, которые будут возвращаться с целью голосования, мы не ожидаем", - отметил Слободян.

Он добавил, что на выходных количество людей, пересекающих границу, всегда растет. Сейчас идет плановая работа, серьезных осложнений на пунктах пропуска с Европейским Союзом, по словам Слободяна, нет.

Напомним, ЦИК передала на зарубежные избирательные участки более 420 тысяч бюллетеней.

Как сообщал УНН, за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины.