ГПСУ советует избирателям из Крыма не сообщать цель поездки при пересечении админчерты
КИЕВ. 28 марта. УНН. Жителям временно оккупированного Крыма, ехать на подконтрольную территорию Украины для голосования на выборах, не стоит сообщать о цели своей поездки на админчерте. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Если преграды будут, то только со стороны государства-оккупанта. Предоставлять им (российским пограничникам - ред.) какие-то документы, подтверждающие желание голосовать, - это практически акт самоубийства. Поэтому, конечно, в этом случае, рекомендация не сообщать цель своей поездки или сообщать другую цель", - сказал Слободян на вопрос о возможных рисках препятствования жителям оккупированного Крыма принять участие в голосовании на выборах.
На вопрос, существуют ли риски, что оккупационная власть будет создавать искусственные очереди и задерживать граждан на админчерте с Крымом, Олег Слободян ответил: "Вполне возможно".
Напомним, в Крыму место голосования изменили около 5 000 человек.
Как сообщал УНН, в КПВВ в Крыму ожидают искусственные очереди для недопущения местных жителей к участию в выборах.