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Пограничники усилили меры безопасности на админчерте с Крымом из-за выборов

Пограничники усилили меры безопасности на админчерте с Крымом из-за выборов

КИЕВ. 28 марта. УНН. Государственная пограничная служба в Херсонской области усилила меры безопасности на административной черте с временно оккупированным Крымом в связи с выборами. Об этом сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов в комментарии корреспонденту УНН.

"На период проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда-выезда на админчерте с Крымом будет увеличено количество пограничных нарядов по проверке паспортных документов и проверке транспортных средств для того, чтобы ускорить пропускные операции. Кроме того, будут усилены меры безопасности непосредственно на админчерте между контрольными пунктами въезда-выезда, а также будут проводится другие мероприятия по обеспечению безопасности граждан при пересечении админчерты", - отметил Шевцов.

По его словам, также на период выборов в Херсонской области увеличат количество пограничных нарядов.

При этом он уточнил, что увеличение пограничников в контрольных пунктах происходит уже сейчас, а непосредственно в день выборов, 31 марта, их количество будет еще существенно увеличено.

Напомним, с понедельника, 25 марта, все центральные органы исполнительной власти, входящие в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов.

Источник: УНН
Теги: выборы, Крым, Украина, пограничники
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