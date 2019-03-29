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НАТО: учения в Черном море не связаны с выборами в Украине

НАТО: учения в Черном море не связаны с выборами в Украине

КИЕВ. 29 марта. УНН. Заход в Черное море кораблей был запланирован давно и не связан с событиями в Украине, в частности, с президентскими выборами 31 марта. Об этом УНН сообщил официальный представитель Североатлантического альянса.

"Вторая Постоянная военно-морская группа НАТО в настоящее время проводит патрулирование в Черном море в преддверии учений "Морской щит 2019" ( Sea Shield 2019)", - заявили в НАТО.

По словам официального представителя, маневры были запланированы давно.

"Это ежегодные учения, проводимые Румынией. Ни патрули, ни маневры не связаны с событиями в Украине. Три союзные страны граничат с Черным морем, и НАТО регулярно проводит учения и операции на Черном море, чтобы поддерживать надежный уровень сдерживания и готовности",- сообщил собеседник.

Напомним, 29 марта несколько кораблей НАТО вошли в Черное море.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, учения, Черное море
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