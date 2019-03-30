В МИД рассказали, сколько Климкин заработал за март

КИЕВ. 30 марта. УНН. Зарплата главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина за март составила 61109,47 грн. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

"Заработная плата министра иностранных дел Украины за март 2019 года составила 61109,47 грн", - говорится в ответе.

Кроме того, средняя зарплата в Министерстве, согласно предоставленным данным, за март 2019 года составила 23166,66 грн.

Как сообщал УНН, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не может комментировать свою заработную плату, согласно правилам "Нафтогаза".

Напомним, в Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на начало марта составила 2,45 млрд грн.