В МИД работает больше мужчин, чем женщин

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сегодня работают 555 человек, из которых мужчин - 316, женщин - 239. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

"На сегодняшний день фактическая численность работников Министерства иностранных дел Украины составляет 555 человек, из них мужчин - 316, женщин - 239", - говорится в ответе.

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В министерстве отметили, что особенностью системы органов дипломатической службы является постоянный процесс ротации должностных лиц дипслужбы.

Кроме того, по состоянию на 27 марта, в аппарате МИД вакантны 28 должностей.

Как сообщал УНН, по данным исследования Международного парламентского союза (МПС), парламенты стран мира уже на 24% состоят из женщин.