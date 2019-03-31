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Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК

Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК

КИЕВ. 31 марта. УНН. Выборы проходят в штатном режиме. Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Константин Хивренко в комментарии корреспонденту УНН.

"Выборы проходят в штатном режиме", - заведующий отделом.

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Как сообщал УНН, выборы президента Украины проходят в воскресенье 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20:00 .

Ситуационный центр областного управления Нацполиции продолжает мониторить ход избирательного процесса и мгновенно реагирует на каждое сообщение о возможном нарушении законодательства.

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Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, политика
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