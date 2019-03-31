Явка военнослужащих на выборах в зоне ООС достигла 75%

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей, а именно военнослужащих, на 79 специально созданных избирательных участках в зоне проведения операции Объединенных сил на выборах президента Украины по состоянию на 16:00 составила 75%. Об этом журналисту сообщил УНН начальник отдела морально-психологического обеспечения полковник Евгений Коваленко.

"По состоянию на 16 часов у нас явка составила 75%. На всех 79 участках никаких замечаний и нарушений не было, ведь все военные. Всем предоставляется избирательное право", - рассказал полковник.



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Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, составила 45,01%.



Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.



