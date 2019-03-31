Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 18:14
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Выборы президента 2019: трансляции брифингов МВД, ЦИК, экзит - пола, штабов кандидатов
Эксклюзивные новости УНН
Выборы-2019: голосовать в Грузию из России пока не приехал ни один украинец
Выборы-2019: голосовать в Грузию из России пока не приехал ни один украинец
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3060
Версия для печати

Выборы-2019: украинцы в Беларуси голосуют активнее, чем в 2014 году

Выборы-2019: украинцы в Беларуси голосуют активнее, чем в 2014 году

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 17:00 на зарубежном избирательном участке для голосования на выборах Президента Украины в Беларуси проголосовал уже 691 украинский избиратель. Первый избиратель проголосовал в 8:01. Об этом УНН рассказали представители избирательной комиссии на зарубежном избирательном участке №900007 в Минске.

"Были очереди (на избирательных участках - ред.), еще какие. Открылись в восьмом часу - в 8:01 уже был первый избиратель. Все очень хорошо проходит, весело, с детьми, с улыбками, отличная погода у нас. На это время у нас уже проголосовало 639 человек - по состоянию на 16:00. Это уже больше, чем на президентских выборах в 2014 году, тогда было 498 человек", - сообщили в комиссии.

Собеседница отметила, что комиссия продолжает работать, "у нас есть люди, они идут, все проходит хорошо".

По ее словам, по состоянию на 17:00 "проголосовал уже 691" украинский избиратель.

Напомним, по состоянию на 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву) в Грузии на выборах Президента Украины проголосовали 255 украинцев. Около 25-30 лицам отказали. Ни одного украинского избирателя, которые постоянно находятся в России, голосовать пока не приехало.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.