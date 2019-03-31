Выборы-2019: украинцы в Беларуси голосуют активнее, чем в 2014 году

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 17:00 на зарубежном избирательном участке для голосования на выборах Президента Украины в Беларуси проголосовал уже 691 украинский избиратель. Первый избиратель проголосовал в 8:01. Об этом УНН рассказали представители избирательной комиссии на зарубежном избирательном участке №900007 в Минске.

"Были очереди (на избирательных участках - ред.), еще какие. Открылись в восьмом часу - в 8:01 уже был первый избиратель. Все очень хорошо проходит, весело, с детьми, с улыбками, отличная погода у нас. На это время у нас уже проголосовало 639 человек - по состоянию на 16:00. Это уже больше, чем на президентских выборах в 2014 году, тогда было 498 человек", - сообщили в комиссии.

Собеседница отметила, что комиссия продолжает работать, "у нас есть люди, они идут, все проходит хорошо".

По ее словам, по состоянию на 17:00 "проголосовал уже 691" украинский избиратель.

Напомним, по состоянию на 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву) в Грузии на выборах Президента Украины проголосовали 255 украинцев. Около 25-30 лицам отказали. Ни одного украинского избирателя, которые постоянно находятся в России, голосовать пока не приехало.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.