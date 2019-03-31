Выборы-2019: стало известно, почему российские СМИ не пустили на участок в Беларуси

КИЕВ. 31 марта. УНН. На заграничный избирательный участок в Минске не были допущены представители российских СМИ для того, чтобы они не мешали работать, в том числе другим журналистам. Об этом УНН рассказали представители избирательной комиссии на зарубежном избирательном участке №900007 в Минске.

"Да, это действительно так. Это было решение нашей комиссии", - отметила собеседница, отвечая на вопрос о том, действительно ли российские СМИ были не допущены на участок.

"Это было сделано, чтобы не мешали работать, потому что, когда работают, например, украинские журналисты, или международные, они передают информацию так, как есть, не перекручивают ее и не мешают работе комиссии", - сказала она.

А вот с российскими СМИ все наоборот, они "снимают одно, показывают другое", добавили в комиссии.

Как сообщал УНН, 31 марта в Минске на зарубежный участок для выборов президента Украины избирательная комиссия не пустила представителей российских СМИ.