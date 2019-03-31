На избирательном участке в Финляндии проголосовало около 25 украинцев из России

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 17:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в Финляндии на выборах президента Украины проголосовало 25 украинцев, прибывших в страну с территории РФ. Об этом УНН сообщил заместитель председателя участковой избирательной комиссии избирательном участке №900101 при Посольстве Украины в Финляндской Республике Денис Перцев.

"На этот раз в списки включено чуть более 20 000 человек. На 17 часов 440 человек отдали свои голоса, и примерно 25 человек приехало из России - в основном из Москвы", - сказал представитель комиссии.

По его словам, на участках в Финляндии ни беспорядков, ни недоразумений или столкновений сегодня не было замечено.

Напомним, 31 декабря прошлого года ЦИК перенесла 5 избирательных участков с территории Российской Федерации в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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